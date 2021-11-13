Страшное ДТП с подростками в Харькове: прокуратура будет оспаривать залог водителя

Водитель Land Cruiser раскаивается, но отрицает, что употреблял наркотики

Жалобу должны подготовить на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуратура Харьковской области будет подавать апелляционную жалобу на постановление Киевского райсуда Харькова, разрешившего водителю Toyota Land Cruiser, который ранее устроил ДТП, выйти из-под стражи под залог в сумме 340 тыс. 500 гривен.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает Суспільне Харків.

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По его словам, жалобу должны подготовить на следующей неделе.

"Когда будет подготовлена ​​апелляционная жалоба, мы ее направим в апелляционный суд, и в зависимости от очереди, автоматическая система будет распределена на судей и назначена, когда будет проходить судебное заседание. Влиять на это мы не можем. В начале следующей недели, считаю, мы уже подготовим официальные документы", – сказал Чубенко.

Он добавляет, что водитель Land Cruiser раскаивается, но отрицает, что употреблял наркотики.

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Будет ли обжаловать меру пресечения сторону защиты, адвокат водителя не сообщает – "никаких комментариев на этапе досудебного следствия".

Что известно о состоянии пострадавших?

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта рассказал, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

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