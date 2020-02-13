Стрельба в Харькове: кто за кем гнался и почему копы открыли огонь

Архівне фото: Pixabay / Фото: Pixabay

Патрульный, который открыл стрельбу по автомобилю в Харькове, задержан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"13 февраля 2020 года, ночью, экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester. Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель автомобиля Subaru Forester начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться, началась погоня", – рассказали в прокуратуре.

Во время преследования экипажем патрульных (в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции) на служебном автомобиле Skoda Rapid автомобиля Subaru Forester, авто патрульных застряло в поле возле с. Хроли Харьковского района.

"С целью остановки транспортного средства старший лейтенант полиции совершил три выстрела в автомобиль Subaru Forester, но машина скрылась с места происшествия", – сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Реклама

Там также отметили: "Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил пассажира, который получил ранения, в 25-ю больницу. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии".

Работник патрульной полиции, который применил огнестрельное оружие, задержан. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины) начато уголовное производство.

"Решается вопрос о сообщение задержанному патрульном о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – заключили в прокуратуре.

Также отмечается, что уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтаве.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Харькове в ночь на четверг, 13 февраля, произошло ЧП со стрельбой. По неофициальной информации, которая была опубликованной в соцсетях, несколько человек якобы тестировали автомобиль в поле, но появившиеся рядом патрульные приняли их за пьяных и якобы открыли огонь по авто.

После этого, также в соцсетях, появилось видео, на котором медики увозят в операционную одного из раненых. На его теле видны потеки крови, сообщается, что у него три пулевых ранения. Также следы от пуль видны на багажнике автомобиля и в салоне.

Глава департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков рассказал сайту "Сегодня", что один из патрульных тоже пострадал.

Ранее также сообщалось, что кровавая стрельба в Харькове произошла в начале ноября. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама