Расстрел авто в Харькове: в деле фигурирует наряд патрульной полиции

/ Фото: Нацполиция

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В Харькове в ночь на четверг, 13 февраля, на улице Луи Пастера произошло ЧП со стрельбой. По неофициальной информации, опубликованной в соцсетях, несколько человек якобы тестировали автомобиль в поле, но появившиеся рядом патрульные приняли их за пьяных и якобы открыли огонь по авто.

После этого, также в соцсетях, появилось видео, на котором медики увозят в операционную одного из раненых. На его теле видны потеки крови, сообщается, что у него три пулевых ранения. Также следы от пуль видны на багажнике автомобиля и в салоне. "Сегодня" узнали подробности ЧП.

Высшее руководство патрульной полиции подтвердило нам факт конфликта и озвучило свою версию произошедшего.

"Сейчас проводится служебное расследование, мы выясняем, что произошло на самом деле. Мы уже доложили о происшедшем в Госбюро расследований. Предварительно известно, что речь идет о пьяных людях, которые пытались скрыться на своем авто от патрульных. Кроме того, одного из патрульных эти лица травмировали, наехали на него. Разбираемся в произошедшем", – сказал сайту "Сегодня" глава департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

В пресс-службе Госбюро расследований нам также подтвердили, что ждут от патрульной полиции отчета о произошедшем, после чего детективы ГБР начнут свою проверку. В прокуратуре Харьковской области в свою очередь не исключили, что и со своей стороны проведут расследование произошедшего.

Напомним, ранее в столичном Гидропарке произошла резонансная перестрелка.Пострадали двое человек.

Также сообщалось, что кровавая стрельба в Харькове произошла в начале ноября. Подробности – в сюжете.

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