Стрельба в Харькове: в Нацкорпусе сделали громкое заявление

/ Фото: Нацполиция

После стрельбы на улице Кузнецкой в Харькове в местных пабликах появилась информация о том, что в ней принимал участие и пострадал представитель Национального корпуса.

Как рассказал Kharkiv Today начальник штаба в Терен Схід Нацкорпуса Владислав Соболевский, организация никакого отношения к этим событиям не имеет.

"Нацкорпус не имеет никакого отношения к этой перестрелке. Это формирование информационной повестки дня. Все должны подождать. Это совершенно не так, как говорят в МВД", – заявил Соболевский.

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Кроме того, как сообщает издание, в больницу пациентов с характерными для стрельбы ранениями не привозили. Владелец частного дома, у которого стреляли, рассказал, что все случилось под прицелом видеокамер наружного наблюдения – их сейчас изучают полицейские.

"Там как взрывной пакет был, а потом мелкие петарды. Я вышел на улицу через минуту, никого, ничего тут нет. Видели, что несколько ребят вниз бежали. Я думал, что пацаны какие-то просто хлопнули то", – рассказал житель улицы Анатолий Зинченко.

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После стрельбы в области ввели план "Сирена". Полицейские сейчас разыскивают три автомобиля: темно-синий Volkswagen Passat, белый Mercedes и черный Porsche Cayenne, один из авто, вероятно, зарегистрирован в Люботине.

"Сейчас эксперты проводят сбор вещественных доказательств, сотрудники следственно-оперативных групп опрашивают свидетелей происшествия, а также жителей соседних домов, изымают и отрабатывают записи с камер наблюдения", – рассказал начальник следственного управления ГУ ЧП в Харьковской области Сергей Чиж.

Ранее мы писали, что стрельба на улице Кузнецкой в Шевченковском районе Харькова началась с массовой драки.

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