Стрельба в Харькове началась с массовой драки: опубликовано видео

/ Фото: Нацполиция

Стрельба в Харькове, которая произошла сегодня на улице Кузнецкой в Шевченковском районе города, началась с массовой драки.

На видео, опубликованном свидетелями в соцсети, видно, что группа парней движется по дороге. На белом авто подъезжают еще мужчины, они выходят и подходят к другим участникам конфликта. Начинается драка.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Харькове и области в связи с данным инцидентом полиция ввела спецоперацию "Сирена". По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший. Сейчас полицией проводится осмотр места ЧП и принимаются меры для установления местонахождения автомобиля.

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В свою очередь в соцсетях сообщают, что в перестрелке в Харькове пострадал боец Нацкорпуса.

Также недавно на Московском проспекте в Харькове прошла спецоперация с участием Службы безопасности Украины и полиции.

Кроме того, стали известны первые результаты масштабной спецоперации в Херсоне, которую проводила Службы безопасности Украины и сотрудники Офиса Генерального прокурора при поддержке Нацполиции. Девять человек получили уведомления о подозрении, проведено более 30 обысков, в ходе которых изъяты огнестрельное оружие и другие вещественные доказательства.

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