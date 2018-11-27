Суд по ДТП в центре Харькова: от претензий к Зайцевой отказалась еще одна пострадавшая

В Харькове от своих претензий к Елене Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП, где погибли шесть человек, отказалась еще одна пострадавшая – она стала третьим человеком, забравшим свой иск после получения компенсации от родственников подсудимой.

По закону, денежные выплаты потерпевшим должны смягчить приговор. В то же время другие пострадавшие утверждают, что некоторые платежи зафиксированы как благотворительные взносы, а потому они не должны повлиять на решение суда.

"Если потерпевшие отказываются от своих требований к Зайцевой – это их личное дело. Мои потерпевшие от своих требований к Зайцевой не отказываются. И не готовы рассматривать вот эти перечисления — вот эти 50 тысяч благотворительной помощи, рассматривать как доказательства, смягчающие вину Зайцевой", – объяснила Лариса Матвеева, представитель группы потерпевших.

В свою очередь, адвокат Елены Зайцевой напомнила о том, что закон обязывает учитывать выплаты компенсаций как смягчающее обстоятельство.

"Если есть действительно документация, подтверждающая тот или иной факт касательно личности обвиняемого, она судом должна быть учтена. Это прямо предусмотрено уголовно процессуальным кодексом Украины", – заявила Юлия Козырь.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.