Связали и угрожали ножом: в Харьковской области две женщины ограбили 88-летнюю старушку

Преступницам теперь грозит до 12 лет лишения свободы

/ Фото: Pixabay

В Харьковской области произошло циничное ограбление – две женщины из Полтавской области залезли в дом 88-летней старушки, связали ее и отобрали 10 тысяч гривен.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что инцидент произошел в поселке Сахновщина 11 декабря. Сын пенсионерки рассказал, что женщины проникли в дом около 10:00. Они связали старушку и начали угрожать ей ножом. Ушли преступницы не с пустыми руками – прихватили с собой 10 тысяч гривен.

Копы отреагировали оперативно и за сутки вышли на след злоумышленниц. Ими оказались две жительницы Полтавской области, 26 и 40 лет.

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"По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что женщинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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