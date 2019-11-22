Тараканы, грязь и антисанитария: студенты в Харькове показали условия в своем общежитии

Первокурсники возмутились условиями, в которых им предложили жить

Студенты одного из вузов Харькова показали фото условий, в которым им приходится жить, – на снимках видно, что в общежитии царят антисанитария, грязь, клопы и тараканы.

По словам возмущенных студентов первого курса, у них отсутствует горячая вода и нет мебели, а потому они решили показать, как им приходится жить и учиться.

Напомним, не так давно во Львове в общежитии Ставропигийского высшего профессионального училища отравились 13 студентов. Как выяснилось, одна из студенток перепутала газовый баллончик с парфюмом и распылила его содержимое.

А на Буковине празднование свадеб в ресторанах Путилы и Красноильска закончилось отравлением 79 человек.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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