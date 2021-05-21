Требовал срочно оказать помощь: под Харьковом пострадавший в ДТП ударил врача и медсестру

Медики попросили мужчин немного подождать, но те требовали первоочередного внимания к себе

Мужчина ударил врача и медсестру, требуя оказать ему медицинскую помощь в первую очередь, фото: Нацполиция

В Харьковской области в чугуевской больнице мужчина, который пострадал в ДТП на мотоцикле, ударил врача и медсестру, требуя оказать ему медицинскую помощь в первую очередь.

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В медучреждение с травмой ноги привез его брат, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Дежурный врач и медицинская сестра в это время оказывали помощь другому пациенту, у которого была серьезная травма. Медики попросили мужчин немного подождать, однако, из-за состояния алкогольного опьянения те вели себя крайне агрессивно и требовали первоочередного внимания к себе.



Как сообщили в полиции, пострадавший нанес телесные повреждения врачу, ударил медицинскую сестру и устроил в помещениях беспорядок. После чего нападающий в сопровождении двух мужчин покинули больницу.



В отношении водителя мотоцикла полиция составила несколько протоколов и открыли уголовное производство. За хулиганство ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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