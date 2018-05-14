У харьковчан массово фиксируют вирусные заболевания

Сегодня, 11:39

За неделю в Харькове и области гриппом и ОРВИ заболели почти четырех тысячи человек

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

В Харьковской области за минувшую неделю, с 7 по 13 мая, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 3790 человек. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Более 60% случаев болезни отмечено у детей. Как уточнили в лабораторном центре, показатель заболеваемости составляет 147,83 на 100 тысяч, при этом уровень заболеваемости характеризуется как низкий. Среди детей массово болеют те, кто посещает школы и детсады.

"Самый высокий показатель зарегистрирован в Купянском районе, самый низкий – в Коломакском. В Печенежском районе заболеваемость не регистрировалась", – уточнили в учреждении, добавив, что превышение среднего показателя заболеваемости по области отмечено в Харькове, Изюме, Купянске, Первомайском, Дергачах. При этом за неделю госпитализировали 118 больных, в том числе 110 детей.

Напомним, ранее из-за эпидемии гриппа и ОРВИ в Харьковской области закрывались школы: учебный процесс был приостановлен в 22 учреждениях и в восьми классах пяти школ Харьковской области. Среди них учебные заведения Нововодолажского, Печенежского, Первомайского, Волчанского, Изюмского и Чугуевского районов.

Также мы писали о том, что эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний наблюдалась и прошлой осенью, однако тогда эпидемиологический порог превышен не был.
Харьков, грипп, ОРВИ, харьковская область, болезни, вирусы

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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