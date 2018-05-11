Под Харьковом две иномарки и автобус устроили ДТП на остановке

Сегодня, 09:37

В столкновении Chevrolet, Honda и автобуса пострадал водитель "японца"

Фото: Фіртка
Фото: Фіртка

Под Харьковом две иномарки и пассажирский автобус, в котором было 23 пассажира, столкнулись возле остановки в поселке Песочин. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Авария произошла около 18:00. По информации копов, в результате столкновения автомобилей Chevrolet, Honda и автобуса пострадал 32-летний водитель Honda. С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга мужчина был госпитализирован.

Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Информация о происшествии внесена в Единый журнал учета правонарушений.

Напомним, ранее в центре Запорожья произошло масштабное ДТП, виновником которого называют пьяного водителя Lexus. Были разбиты семь автомобилей, три человека получили серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника.

Также мы писали о печальной статистике с жертвами ДТП в Украине – за первый квартал этого года погибли более 500 человек и почти 5,5 тыс. были травмированы. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в девяти регионах отмечен рост ДТП с тяжкими последствиями.

Кроме того, стоит напомнить об ужасной аварии, которая произошла ранним утром 17 апреля в Кривом Роге. Водитель легковушки выехал на мигающий желтый сигнал светофора, протаранил на проезжающий бусик, который отбросило под колеса автобуса. Погибли 11 человек.
авария, ДТП, Харьков

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"Сегодня"

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