"У коронавируса много лиц": врачи в Харькове показали, как работают в разгар эпидемии (фото)

В Харьковской городской поликлинике №8 показали как работают медики в разгар эпидемии коронавируса. Что сейчас происходит в больницах – рассказала врач-терапевт Офелия Мустафаева и заместитель главного врача Наталья Танько.

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Сначала на входе в лечебницу всем посетителям обязательно меряют температуру. Если она повышена, человека направляют в кабинет терапевта, на котором висит объявление: "Для лихорадочных пациентов". Попасть в кабинет можно через отдельный вход. От других он отделен белой ширмой на колесах, сообщает "Суспільне".

Мустафаева рассказывает, что в больнице есть дежурный кабинет в котором принимают людей с подозрением на COVID-19. Те пациенты, которые о нем не знают, сначала звонят своему семейному врачу и те вводят их в курс дела.

"Всех, у кого есть температура, даже невысокая, мы принимаем. Опрашиваем больных: есть ли нарушение сознания, синюшный цвет рук, лица, какая температура, находился ли в контакте. Уже из этого делаем какие-то выводы", - прокомментировала Мустафаева.

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При осмотре с помощью пульсоксиметра пациентам меряют уровень кислорода в крови. Отклонением считается показатель ниже 92%.

Врач-терапевт считает, что показатели для проведения ПЦР-теста нельзя обобщить.

"В COVID много лиц. Бывает такое, что человек приходит, и мы уже видим, что этот случай подтвердится 100%. Потому что когда три-четыре дня у человека высокая температура, и она очень плохо поддается снижению с помощью жаропонижающих, это уже "звонок". а бывает так, что человек говорит "у меня ничего нет", мы делаем рентген, а там пневмония", – добавила Мустафаева.

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На фото ниже 33-летняя Елена Савченко. Она сдает ПЦР-тест на коронавирус. Девушка лечилась дома полторы недели, а с врачом связывалась по телефону и через Viber.

"Симптомы были, как при обычной простуде. Кашель, температура. Принимала антибиотики, которые выписали. Поскольку я работала дома с начала карантина, мой круг контактных лиц был очень маленьким. Только мой муж и все. С ним связался районный врач. Ему тоже было необходимо сдать анализ на COVID", - рассказала Елена.

С начала карантина в 8-й больнице приняли 421 анализ на ПЦР-исследование. Коронавирус подтвердили у 112 пациентов: 48 из них госпитализировали в инфекционную больницу, 64 лечились амбулаторно.

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Заместитель главного врача Наталья Танько рассказала, что как только у пациента подтверждается COVID-19, начинается работа с окружением больного. Она добавила, что преимущественно контактными лицами являются родственники. А в среднем на одного больного приходится 3-5 контактных. Это выясняют при опросе больного.

Наталья отметила, что отследить случайные контакты невозможно. Например, после поездки больного в общественном транспорте. Если человек работал в офисе и потенциально мог заразить коллег, проводится проверка.

"В этом случае служебная проверка происходит там, где работал пациент. И определяется круг контактных лиц. И если необходимо, направляют в поликлинику. Уже с четкими указаниями, кто заболел в офисе, когда, который у него эпидномер", – объясняет Танько.

Если у пациента тяжелые симптомы или у него были контакты с больными, то в этот же день или на следующий за мазком к нему выезжает мобильная бригада.

"В зависимости от того, в какое время позвонил пациент. Ведь бывает такое, что звонят в пять часов вечера, поэтому, конечно, бригада на следующий день уезжает", - рассказывает семейный врач-терапевт Марианна Ушакова.

За все время пандемии мобильные бригады больницы – две медсестры и водитель – 211 раз приезжали домой к пациентам. С больными COVID на амбулаторном лечении семейные врачи держат связь ежедневно по телефону. Кроме того, в больнице имеется запас бесплатных лекарств.

Отметим, в Харьковской области с начала карантина коронавирус обнаружили у 2649 человек. При этом 105 зараженных умерли, а 1357 – выздоровели. Также под подозрением на COVID-19 находятся 4061 человек.

Напомним, Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантин.

Также ранее мы сообщали, что эпидемия коронавирусной инфекции ускорила темпы в Украине. Только за прошедшие сутки, 15 июля, COVID-19 диагностировали у 848 украинцев.

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