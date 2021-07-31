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Убийство 6-летней девочки под Харьковом: стала известна причина смерти ребенка

31 июля 2021 15:36

Виктория Барановская Виктория Барановская

На данном этапе неизвестно было ли изнасилование, результаты экспертизы будут готовы в течение месяца

Девочку ударили тупым предметом по голове / Фото: коллаж "Сегодня"

Девочку ударили тупым предметом по голове / Фото: коллаж "Сегодня"

Эксперты криминалисты установили причину смерти 6-летней Мирославы Третяк, которую 28 июля убили в Старом Салтове Харьковской области.

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Об этом сообщает местное издание "Объектив".

"Она умерла от травмы головы, нанесенной тупым предметом", – сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, Чубенко заявил, что результаты экспертизы будут готовы в течение месяца.

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Напомним, в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли мертвой шестилетнюю Мирославу Третяк со следами изнасилования. Главный подозреваемый – 13-летний сосед и друг ребенка. Он уже признался в преступлении, мальчику избрали меру пресечения.

Как известно, маленькая Мирослава 28 июля не вернулась домой с прогулки. Около 18:00 возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла.

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