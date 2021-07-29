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Пропавшую под Харьковом девочку нашли мертвой

29 июля 2021 0:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Поиски девочки завершились после того, как полиция оцепила заброшенное здание на одной из улиц Старого Салтова

Пропавшая Мирослава Третяк / коллаж "Сегодня"

Пропавшая Мирослава Третяк / коллаж "Сегодня"

Полиция Харьковской области обнаружила тело шестилетней Мирославы Третяк, которая пропала около 18:00 в среду в поселке Старый Салтов. По предварительным данным, девочку изнасиловали и убили.

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Об этом сообщила пресс-служба областной полиции, а также местные волонтеры.

"Нашли тело 6-летней девочки. Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем утром после работы следственно-оперативной группы", - говорится в сообщении.

Пропавшая в Старом Салтове Мирослава Третяк

Пропавшая в Старом Салтове Мирослава Третяк / Фото: Нацполиция

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Больше подробностей в полиции не сообщили, но по словам одного из волонтеров, поиски девочки завершились после того, как полиция оцепила заброшенное здание на одной из улиц Старого Салтова.

Ранее сообщалось, что Мирослава около 18:00 возвращалась домой на улицу Некрасова, но до дома так и не дошла.

Напомним, в июне в Тернопольской области исчезли двое 16-летних подростков, который пошли на ночную рыбалку на Днестр. Тело одного из них спустя несколько дней нашли спасатели.

Мы также писали, что в Днепропетровской области пропал восьмилетний мальчик, который пошел играть на детскую площадку.

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