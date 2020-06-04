Угрожали и открыли стрельбу: в Харьковской области задержали "потоновцев"

Задержанным теперь грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы

В Харьковской области за нападение на правоохранителей задержали членов местной организации POTON. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как рассказали копы, инцидент произошел 3 июня в Краснокутском районе. По их данным, машина с правоохранители тогда находились по делам на территории района. Внезапно ее кружили люди, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи.

"Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", – сообщили в пресс-службе.

О случившемся копы сообщили своим коллегам, и на место выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции. Мужчин теперь будут судить по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Также в сети уже появилось видео на котором показано, как развивались события в тот день. На нем видно, что перед случившемся "потоновцы" заметили квадрокоптер и решили разобраться, что происходит. По словам членов организации, автомобиль полиции к ним отправили специально.

Примечательно, что накануне, 2 июня, с задержанными произошел еще один инцидент. По словам копов, члены организации угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.

Как рассказали в пресс-службе "главка", это случилось около 15:00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Потом конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции.

"Следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Напомним, не утром 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Участникам перестрелки инкриминируют покушение на убийство. Среди пострадавших оказались три человека, двое из них попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Также мы сообщали, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

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