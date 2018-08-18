Украинская Сахара: уникальные пески в Харьковской области завораживают туристов и ученых

Удивительное место не охраняется законом, но специалисты надеются, что его получится сохранить

В 50-ти километрах от Харькова, вдали от дорог, спряталась небольшая украинская Сахара – Кицевские пески. Песчаные барханы и дюны влекут сюда фотографов, ученых и просто туристов. В небольших оазисах можно отыскать необычные для региона растения и животных, а ночью без помех наблюдать за метеорным потоком.

Пески раскинулись в нескольких километрах от села Кицевка, но найти к ним дорогу непросто – на окраине неприметный поворот на грунтовку, без знаков и указателей.

"Едут очень много и очень много блудят. Им расскажешь: "Вот здесь вот, через сто метров". А они едут за километр", – рассказывает житель Кицевки Алексей Чупенко.

На обычном автомобиле далеко не проедешь, нужен внедорожник. Экскурсии на "вездеходах" — здесь один из самых популярных видов отдыха. За руль садят всех желающих. Может и не сразу, но водить УАЗ получается у каждого, уверяет инструктор.

От открывающегося вида захватывает дух. Необычные пейзажи привлекают клипмейкеров, художников и фотографов.

"Совершенно уникальный ландшафт. И нигде в Харьковской области, да и в других регионах Украины, я такого не видел. Тут можно и природу снимать, и людей. В этом ландшафте все смотрится хорошо Здесь, за счет того, что нет искусственного света, можно снимать Млечный путь, звезды, и вот Персеиды, например", – делится восторгом фотограф Александр Кобзин.

Самые удачные кадры, рассказывает Александр, лучше "ловить" на рассвете или закате. Тогда же в объектив могут попасть и местные обитатели. Пески и лес — дом для нескольких редких и даже краснокнижных видов растений и животных.

"В лесу рядом с пустыней живут кабаны, есть косули, енотовидные собаки. В последнее время очень много змей", – отмечает гид-инструктор туристического агентства Вадим Касинов.

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Харьковская пустыня миниатюрна — ее площадь около девяти квадратных километров. Но и тут есть дюны, барханы и небольшие оазисы . Уникальному ландшафту около ста тысяч лет, рассказывают геологи.

"Все эти отложения песчаные находятся в русле реки Северский Донец. То есть это все, так сказать, пойма этой реки. И когда-то эта река имела другой профиль. Этот песок был нанесен древним руслом реки Северский Донец", – объясняет старший научный сотрудник геологического отдела Музея природы Светлана Киричик.

Кицевские пески — настоящий памятник природы. Правда, он не охраняется законом. Недалеко отсюда есть танковый полигон, а пустыня служит мишенью во время учебных стрельб, объясняют жители Кицевки.

"Сейчас тоже стреляют, но очень редко. Мы тут сидим, продаем виноград. Увидели, как поехала машина с солдатами — значит, будут стрелять", – рассказывает житель Кицевки Семен.

Вредит пустыне и выпас домашнего скота. Животные бесконтрольно съедают пустынные травы, которые удерживают пески на месте. Из-за этого нарушается природный баланс, объясняют ученые. Но надеются, что уникальный ландшафт — в том числе благодаря вниманию туристов — удастся сохранить.

А вот площадь настоящей Сахары растет аномальными темпами. По словам ученых, границы пустынь могут колебаться в зависимости от сезона, и это считается нормой. Но Сахара начала расширяться на новые территории — в летний период она расширяется на 16% больше, чем в начале века. Самые заметные "скачки" наблюдались вдоль северной и южной границы пустыни.