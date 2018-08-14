Сахара хэнд мэйд: что может превратить Украину в пустыню

Из-за нерационального использования природных ресурсов Украина вскоре может превратиться в пустыню. Этот тезис подтвердил в комментарии сайту "Сегодня" кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и экологии растений Харьковского национального университета имени В. Каразина Юрий Гамуля.

По его мнению, в первую очередь, безжизненным пустырем украинские земли может сделать неразумная вырубка деревьев.

"У нас массово уничтожают леса, а леса – это водный баланс региона. В нашей зоне лес очень важен", – говорит эксперт-эколог.

Кроме того, негативно влияет и высушивание рек. Как считает эксперт, в Украине стали больше воды использовать для полива, что влечет за собой уничтожение некоторых водоемов.

"Воду в реках стали больше расходовать, из-за этого реки и ручьи мельчают. Большие реки как-то держатся, но все равно уровень воды меньше, а малые реки высыхают. Их просто выкачивают", – добавляет Гамуля.

Как считает биолог, необходимо уменьшить вырубку лесов и активно насаживать новые деревья, а также рационально использовать водные ресурсы водоемов.

Напомним, по мнению эксперта, северные районы Крыма превращаются в пустыню. Приостановка орошения земель северной части полуострова водами Днепра, которая произошла в апреле прошлого года, спровоцировала необратимые процессы. При этом восстановить утерянные природные богатства Крыма невозможно, даже если возобновить подачу воды.

Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Также превращение в пустыню грозит и южным областям Украины. За последние десятилетия в Украине наблюдается фактическое смещение границ природно-климатических зон на 100—150 км на север. Участившиеся засухи грозят превращением южных степей в пустыню и потерей для земледелия от 15 до 21 млн га площадей пахотных земель.