Украинский завод помогал России строить поезда: СБУ разоблачила масштабную схему

Под видом контракта с европейской коммерческой структурой завод транспортировал продукцию в РФ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство госпредприятия "Завод "Электротяжмаш", которое готовятся выставить на приватизацию, на поставках продукции в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали, что должностные лица завода под видом контракта с европейской коммерческой структурой транспортировали продукцию в РФ. В течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Расчеты по сделке велись в российских рублях", – говорится в сообщении.

По заключению экспертов, продажа продукции по ценам ниже себестоимости, нанесла госпредприятию убытков на сумму свыше 15 млн грн.

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"На основании постановления Орджоникидзевского районного суда г. Харьков в помещении ГП "Завод "Электротяжмаш" правоохранители провели обыск и изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность руководства предприятия. Сейчас двум топ-менеджерам завода сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Одному по ч. 2 ст. 367, втором по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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