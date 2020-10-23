Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в Харькове

В Киевском райсуде Харькова сегодня, 23 октября, избирают меру пресечения 19-летнему водителю Toyota Land Cruiser, который устроил ДТП с двумя погибшими. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

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Как сообщает Telegram-канал "ВЕХА Харьков", обвиняемый признал вину и попросил прощения у родственников погибших.

Также стало известно, что машина, за рулем которой был обвиняемый, принадлежит его знакомому.

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Кроме того, мать парня заявила, что ее сын и раньше садился пьяный за руль.

"Он ошибся. Он виноват. Он понесет наказание", – сказала женщина.

Видео: Telegram-канал "ВЕХА Харьков"

Напомним, в этом ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия, которые ехали из Липцев в областной центр на работу на Daewoo Lanos.

Сегодня, 23 октября, в городе прошла церемония прощания с ними.

Відео: Telegram-канал "ВЕХА Харків"

Ранее мы сообщали, что смертельная авария произошла 21 октября на Окружной в районе Экопарка. В результате лобового столкновения автомобилей "ЗАЗ" и Toyota погибли два человека. По предварительным данным, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии.

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