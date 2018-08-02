В Балаклее власти запретили купаться на городских пляжах

Балаклейский городской совет Харьковской области запретил купаться на городских пляжах двух рек после проведения лабораторных анализов воды.

Как сообщают "Обрії" соответствующее решение приняли в Балаклейском городском совете после проведения лабораторных исследований воды, которые выявили значительное превышение показателя лактопозитивных кишечных палочек.

Так, было запрещено купание на пляже реки Ляховка по улице Залиманской, а также на детском пляже реки Балаклейка по улице Нижне-Садовой.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало список из 114 пляжей и рекреационных зон по всей Украине, где купание не рекомендовано из-за повышенного содержания кишечной палочки.

"114 украинских пляжей и рекреационных зон в различных областях Украины не рекомендуются для купания. Акул и пираний здесь конечно нет, но имеющиеся кишечные палочки. Они свидетельствуют, что водоемы могут быть загрязнены, в частности сточными водами из канализации. В такой воде очень опасно купаться, ведь в ней с высокой вероятностью могут быть патогенные организмы, которые в частности вызывают дизентерию, лептоспироз, гепатит А и множество других инфекций", – заявила руководитель ведомства Ульяна Супрун.

Также стоит напомнить о том, как журналисты "Сегодня" в разгар курортного сезона побывали в Бердянске и выяснили особенности бюджетного отпуска в Запорожской области, который пользуется довольно высоким спросом среди туристов.

Ранее мы писали о том, как в Бердянске люди пожаловались на отдых, испорченный водорослями. Тонны растений прибило к берегу, и отдыхающие не могли ни поплавать из-за обилия водорослей, ни посидеть на пляже из-за смрада гниющих растений.