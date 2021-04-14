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В центре Харькова проходит спецоперация: поймали рекетиров, вымогавших 700 000 долл. (фото и видео)

14 апреля, 13:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Работники Департамента стратегических расследований развернули целую спецоперацию в городе – что известно

В центре Харькова правоохранители проводят спецоперацию, они задержали двух вымогателей.

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Об этом рассказала пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская, пишет "Объектив".

Видео: Труха Харьков

Она подчеркнула, что информация в соцсетях о том, что это учения – неправда. Задержания в центре – это процессуальные мероприятия.

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Местные СМИ также пишут, что копы задержали двух человек, сейчас проходят обыски в их авто. Они якобы требовали от аграрного предприятия 700 тысяч долларов за корпоративные права.

Видео: Труха Харьков

Напомним, ранее в трех областях задержали группу торговцев наркотиками. Спецоперацию провели в Днепре, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, мы писали, что в Запорожье "смотрящий" руководил бандой рэкетиров из СИЗО.

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Харьков задержание спецоперация вымогатели
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