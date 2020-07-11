В центре Харькова провалился асфальт (видео)

Инцидент произошел посреди дня, рядом с припаркованными машинами

В центре Харькова, где ранее чиновников разоблачили в продаже "налево" асфальтной крошки, в переулке Университетском, между улицами Квитки-Основьяненко и Университетской, в асфальте возникла яма.

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Об этом сообщает Status Quo.

На снимках, сделанных на месте происшествия, можно увидеть, что провал возник рядом с припаркованными машинами и оказался довольно глубоким.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харьковской области чиновники Госэкоинспекции погорели на взятке. Два начальника отделов Госэкоинспекции в Харьковской области требовали переписать на доверенных лиц 50 га земель госпредприятия, которое готовится к приватизации.

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Также сообщалось, что чиновник из Харькова Владимир Чумаков, подчиненные которого попались на крупной афере с продажей асфальта на сумму в 10 миллионов гривен, начальник Департамента дорожного хозяйства мэрии, улетел в Барселону.

По данным журналистов, при ремонте дорог, когда специальные машины срезают верхний слой асфальта, чиновники наладили его сбыт на свою фирму-"прокладку" по цене, заниженной в пять-шесть раз, а потом уже она перепродавалась по рыночной стоимости.

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