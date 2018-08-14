В центре Харькова нашли большую змею: появилось видео
Змея на глазах горожан поймала рыбу
В одном из скверов Харькова местные жители сняли на видео змею, которая поймала рыбу. Ролик опубликовало сообщество "Харьков 1665" в Facebook.
Напомним, вечером 16 июля в центре Киева на фонарной опоре прохожие обнаружили двухметрового питона.
Ранее необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе. Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона.
А перед этим в Харьковской области волонтерская санавиация спасла мальчика, которого укусила ядовитая змея. 11-летнему жителю села Козиевка Краснокутского района удалось вовремя оказать медицинскую помощь благодаря усилиям Общественного воздушного патруля.
Также мы писали, что в Днепре, на проспекте Слобожанском, поймали двухметровую гадюку.
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