В центре Харькова нашли большую змею: появилось видео

Сегодня, 05:36

Змея на глазах горожан поймала рыбу

Фото: скриншот
Фото: скриншот

В одном из скверов Харькова местные жители сняли на видео змею, которая поймала рыбу. Ролик опубликовало сообщество "Харьков 1665" в Facebook.

Напомним, вечером 16 июля в центре Киева на фонарной опоре прохожие обнаружили двухметрового питона. 

Ранее необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе. Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона

А перед этим в Харьковской области волонтерская санавиация спасла мальчика, которого укусила ядовитая змея. 11-летнему жителю села Козиевка Краснокутского района удалось вовремя оказать медицинскую помощь благодаря усилиям Общественного воздушного патруля. 

Также мы писали, что в Днепре, на проспекте Слобожанском, поймали двухметровую гадюку.                                                                                                                         
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