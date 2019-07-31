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В Ужгороде подросток на внедорожнике сбил трехлетнюю девочку

Сегодня, 11:54

Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии

/ Фото: Wikipedia

В Ужгороде подросток на внедорожнике сбил трехлетнюю девочку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/2.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/2.jpg Запад Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии

В Ужгороде вечером, 30 июля, 16-летний парень сел за руль автомобиля Crysler Voyager и совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая гуляла с мамой на улице. В результате аварии, ребенок получил серьезные травмы. Малышка была госпитализирована в реанимационное отделение Мукачевской областной детской больницы.

"По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, влекущих за собой тяжкие последствия). Автомобиль помещен на арест площадку Ужгородского отдела полиции", – сообщают в полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с пострадавшими и устанавливают, при каких обстоятельствах несовершеннолетний сел за руль внедорожника.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, вчера, 30 июля во Львове легковушка слетела с моста, пострадали ребенок и его отец.

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ДТП Ужгород подросток девочка

Источник: Сегодня

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