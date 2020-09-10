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В Харькове 12 классов отправили на карантин из-за коронавируса

10 сентября, 18:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

В городе решили не отправлять на самоизоляцию целые школы

В Харькове из-за заболевания коронавирусом на самоизоляцию отправили учеников 12 классов. Полностью закрывать школы не будут.

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Об этом заявила директор городского департамента образования Ольга Деменко, сообщает "Суспільне".

"Если у кого-то из детей позитивный COVID, то на самоизоляцию отправляется класс. Мы доводим до ведома родителей, переводим на дистанционное образование и класс две недели не посещает занятия, но делать анализы или не делать – это уже проблема родителей", - объяснила она.

По ее словам, школьникам, у одноклассников которых обнаружили коронавирус, не обязательно сдавать тесты, но родители по желанию могут проверить ребенка.

Срок изоляции класса составляет две недели, после чего ученики могут вернуться в школу. Деменко также добавила, что всего в Харькове 4300 классов.

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Напомним, ранее в Одессе семь классов ушли на самоизоляцию из-за заболевания школьников коронавирусом.

А во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.

Всего в Украине на самоизоляцию отправили 145 классов. В ряде случаев было принято решение отправить на карантин сразу всю школу, но чаще всего на дистанционное обучение переводили лишь отдельные классы.

Новости "Сегодня" писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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