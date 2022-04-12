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В Харькове аферист представлялся волонтером и обманывал беженцев

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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12 апреля, 12:21
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Злоумышленник успел обмануть более 10 пострадавших. За это время мужчина "заработал" более 230 тыс. грн
Мошенника уже задержали / Коллаж "Сегодня"
Мошенника уже задержали / Коллаж "Сегодня"

В Харькове аферист обманывал людей, которые пытались эвакуироваться из города. Мужчина представлялся волонтером, брал деньги якобы на топливо, а после не выходил на связь. Мошенник обманул более 10 людей, однако его уже задержали.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Сам искал жертв и предлагал помощь

С 24 февраля по 10 апреля мужчина находил в мессенджерах объявления от людей, которые искали перевозчиков, чтобы выехать из города. Мошенник представлялся волонтером и предлагал помощь. Денег за перевозку мужчина не просил, однако говорил, что нужно оплатить лишь топливо.

Подозреваемый просил перевести предоплату на банковскую карту, а после этого переставал выходить на связь.

"Заработал" более 230 тысяч гривен

Злоумышленник успел обмануть более 10 пострадавших. За это время мужчина "заработал" более 230 тыс. грн.

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В настоящее время в порядке ст. 615 УПК Украины к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Аферы арендодателей на Закарпатье

Во время войны России против Украины из мегаполисов выехали тысячи украинцев, выбравших Закарпатье для временного места жительства. Люди отдают почти последние средства, чтобы арендовать дом для безопасности семьи. Однако часто можно попасть на мошенников.

Что учесть, чтобы не попасть в мошеннические руки:

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  • Не отправляйте аванс или любую другую оплату. Настаивайте об оплате аренды офлайн и подписании договора.
  • При подписании договора проверьте документы владельца: паспорт и документ о праве собственности (договор покупки-продажи, завещание и т.п.) или поручение и копию документа о праве на собственность.
  • Обязательно подписывайте договор аренды и сделайте фото показателей счетчика.

Воспользуйтесь советами не только для аренды жилья на Закарпатье, но и в других регионах Украины.

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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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