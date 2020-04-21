Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги на въезд и выезд

В селе Высокополье Валковского района Харьковской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух женщин. Несмотря на это, местные жители пытались объезжать карантинно-пропускные посты, сообщает издание "Вечерний Харьков".

Чтобы люди не нарушали карантин, все пути вокруг этих пунктов в селе перекопали. Теперь люди, родственники которых живут в Высокополье, передают продукты родным на блокпосту. Кроме того, в селе ежедневно дезинфицируют улицы. Патрульные следят з тем, чтобы местные жители соблюдали карантин.

Отметим, что первую смерть от коронавируса в Высокополье зафиксировали 13 апреля – тогда Валковской ЦРБ умерла 71-летняя местная жительница. Женщина продавала свечи в местной церкви и контактировать с большим количеством людей. Вторая женщина скончалась 20 апреля – ей было 70 лет.

Реклама

Всего на данный момент в Харьковской области коронавирус подтвердили у 77 человек.

"За сутки лабораторно подтверждено 1 случай заболевания коронавирус у жительницы Харькова. Также у нас появилось 16 новых подозрений на заболевание", – рассказал председатель местной ОГА Алексей Кучер.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Также в области выздоровел еще один человек. В общем инфекцию удалось победить двоим жителям области. Сейчас 17 человек с подозрением на инфекцию находятся на самоизоляции.

Напомним, недавно в Харькове из областной инфекционной больницы сбежал зараженный коронавирусной инфекцией мужчина. В это медучреждение пациента только недавно перевезли из психбольницы.

Реклама

Отметим, что на данный момент в Украине коронавирусной инфекцией заразились 6125 человек. 161 случай оказался летальным, 367 пациентов выздоровели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама