Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги на въезд и выезд

21 апреля, 11:16

Тина Наринецкая

 До этого местные жители пытались объезжать пропускные посты

В селе Высокополье Валковского района Харьковской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух женщин. Несмотря на это, местные жители пытались объезжать карантинно-пропускные посты, сообщает издание "Вечерний Харьков".

Чтобы люди не нарушали карантин, все пути вокруг этих пунктов в селе перекопали. Теперь люди, родственники которых живут в Высокополье, передают продукты родным на блокпосту. Кроме того, в селе ежедневно дезинфицируют улицы. Патрульные следят з тем, чтобы местные жители соблюдали карантин.

Отметим, что первую смерть от коронавируса в Высокополье зафиксировали 13 апреля – тогда Валковской ЦРБ умерла 71-летняя местная жительница. Женщина продавала свечи в местной церкви и контактировать с большим количеством людей. Вторая женщина скончалась 20 апреля – ей было 70 лет.

Реклама

Всего на данный момент в Харьковской области коронавирус подтвердили у 77 человек.

"За сутки лабораторно подтверждено 1 случай заболевания коронавирус у жительницы Харькова. Также у нас появилось 16 новых подозрений на заболевание", – рассказал председатель местной ОГА Алексей Кучер.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Также в области выздоровел еще один человек. В общем инфекцию удалось победить двоим жителям области. Сейчас 17 человек с подозрением на инфекцию находятся на самоизоляции.

Напомним, недавно в Харькове из областной инфекционной больницы сбежал зараженный коронавирусной инфекцией мужчина. В это медучреждение пациента только недавно перевезли из психбольницы.

Реклама

Отметим, что на данный момент в Украине коронавирусной инфекцией заразились 6125 человек. 161 случай оказался летальным, 367 пациентов выздоровели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков село харьковская область коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Харьковской области: в каких районах больше всего зараженных (карта)
Коронавирус в Харьковской области: в каких районах больше всего зараженных (карта)Харьков
В Харькове с подозрением на коронавирус госпитализировали 11-месячную девочку
В Харькове с подозрением на коронавирус госпитализировали 11-месячную девочкуХарьков
В Харьковской области – первая смерть от коронавируса: что о ней известно
В Харьковской области – первая смерть от коронавируса: что о ней известноХарьков
Коронавирус в Харьковской области: сколько человек заразились и карта распространения
Коронавирус в Харьковской области: сколько человек заразились и карта распространенияХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...