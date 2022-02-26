В Харькове бомба оккупантов упала на остановку – есть погибший

В Харькове бомба попала в остановку. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 26 февраля, в Харькове бомба упала прямо на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, есть погибший.

Об этом сообщает "Сегодня".

На Героев Труда на перекрестке на остановке около 15:00 упал снаряд.

"Только что прямо перед нами на остановке взорвалась бомба. Мы бросили троллейбусы и уходим. Провода висят, один труп лежит", – рассказал водитель троллейбуса Алексей.

К Балаклее Харьковской области, где расположены военные склады, приближаются войска РФ. Об этом сообщил городской голова Иван Столбовой.

"Техника приближается к городу Балаклея. И там действительно символы, буква Z и триколоры. Более 60 единиц", – сообщает Столбовой.

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Местные власти Балаклеи сообщили обстановку в городе по состоянию на 15:00.

Сейчас тишина после обстрелов. В районе села Волохов Яр ранен мужчина и несовершеннолетний ребенок (девочка 13 лет). Жителям Балаклеи рекомендуется оставаться в бомбоубежищах", – сообщает глава Балаклейской ТГ Иван Столбовой.

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

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В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности, на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").