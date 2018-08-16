В Харькове бушевал смерч: очевидец выложил яркое видео

Видео пыльного смерча снял на видео и выложил в сеть харьковчанин

В Харькове на перекрестке улицы Академика Павлова и Салтовского шоссе днем 16 августа бушевал песчаный смерч, который снял на видео местный житель. Ролик с необычным природным явлением он выложил в YouTube.

По словам метеорологов, явление, запечатленное на кадрах видео, называется пыльным вихрем. Это атмосферное явление возникает вследствие вихревого движения воздуха, которое происходит у поверхности земли днем в малооблачную, обычно жаркую погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. В этот момент холодный воздух резко идет к земле и поднимается обратно в виде теплого потока.

Вихрь имеет вертикальную или слегка наклоненную к горизонту ось вращения, его высота обычно составляет 10-20 метров, но иногда может достигать нескольких десятков метров. В диаметре вихрь обычно составляет 1-5 метров и продолжается от нескольких секунд до одной-двух минут.

Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и переносит их на сотни метров по узкой полосе.

Напомним, ранее мы писали о том, как смерч в Одесской области едва не убил подростка. Ветром парня подняло на воздух, а после бросило лицом на бетон. Парень упал лицом вниз и довольно сильно ударился головой, получив травмы лица.

А на запорожском курорте появился водный смерч. Отдыхающие сняли необычное природное явление прямо с пляжа на Азовском море.