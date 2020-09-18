В Харькове COVID-19 обнаружили у студентки: на "дистанционку" отправили весь поток

У студентки третьего курса Харьковского политехнического института обнаружили COVID-19. Девушка находится в состоянии средней тяжести.

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Как заявила спикер учебного заведения Елена Розова, из симптомов болезни у студентки был только кашель, сообщает 057.

"Воспаления легких у нее не было, только кашель. Студентка сдала тест, который показал положительный результат. После этого заболевшую изолировали в отдельной специальной комнате, сообщили родителям. Позже студентка уехала, как и ее соседка по комнате. Третья соседка осталась в изоляторе в общежитии", - заявила она.

Весь поток студентов, на котором учится третьекурсница, перевели на дистанционное обучение. При этом с начала у чебного года у студентов и преподавателей случаев заболевания не фиксировали.

"В университете обязательно соблюдают масочный режим. Изначально в связи с эпидемией во всех общежитиях ХПИ организовали блоки для самоизоляции: в общежитиях №12 и №14, в частности, есть по два трехместных изолятора", – заявила Розова.

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По ее словам, с 1 сентября в институте действует смешанная форма обучения, и некоторые кафедры работают дистанционно.

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Кроме того, на трех пропускных пунктах входа на территорию ХПИ – центральном входе, в электротехническом и административном корпусах – по приказу ректора проводят температурный скрининг. Если у студента или сотрудника температура выше 37,2, его не пускают в университет.

Температуру ежедневно измеряют у сотрудников и жителей общежитий. Кроме этого, на входе в каждом помещении ХПИ находится пункт дезинфекции. Сейчас руководство вуза решает вопрос полного перехода учреждения на дистанционное обучение.

Напомним, в Харьковской области предупреждали о возможной вспышке заболеваемости COVID-19. Поводом для нее называли возвращение детей с отдыха, а также начало учебного года.

Также сообщалось, что в Харькове вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице.

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