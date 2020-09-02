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В Харькове с началом учебного года прогнозируют вспышку COVID-19

2 сентября, 13:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

С начала эпидемии в регионе коронавирусом переболели 189 детей

В Харьковской области возможно увеличение количества случаев заражения коронавирусом. Поводом для новой вспышки COVID-19 в регионе может стать возвращение детей с отдыха, а также начало учебного процесса.

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Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения в области Геннадий Бондарчук на брифинге 2 сентября, сообщает "Суспільне".

"Да, мы ожидаем некоторое увеличение в связи с тем, что многие дети приехали с отдыха, сейчас пойдут в школу. Дети на сегодняшний день, как свидетельствуют специалисты, являются бессимптомными носителями болезни COVID-19 и, возможно, в связи с тем, что больше будет контакта детей между собой и взрослыми, возможно увеличение количества пациентов, у которых будет обнаружено положительный тест на COVID", – сказал Бондарчук.

По его словам, с начала эпидемии в регионе коронавирусом переболели 189 детей.

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Ранее мы сообщали, что Харьковская область бьет рекорды по коронавирусу. За последние сутки, 1 сентября, в регионе опасную болезнь диагностировали у 302 жителей области.

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Также напомним, в Харькове пассажиры ездят в метро без масок.

Как в Украине готовятся к началу учебного года в условиях адаптивного карантина – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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харьковская область инфекция вспышка заражение коронавирус COVID-19
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