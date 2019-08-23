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В Харькове для Парада вышиванок перекроют центральную улицу

23 августа, 13:07

Участок Сумской будет закрыт для транспорта на один час в вечернее время

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Харькове, где 23 августа отмечают День города, с 17:30 до 18:30 будет закрыт проезд транспорта по центральной улице – Сумской, между переулком Мечникова и площадью Свободы.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, ограничение связано с проведением Парада вышиванок – шествие будет проходить именно на центральной харьковской улице в честь Дня национального флага. В связи с шествием Департамент инфраструктур временно изменил маршруты пяти автобусов.

В частности, маршруты №20, 78 и 217 будут осуществлять высадку пассажиров возле станции метро "Госпром", а №119 и 202 – объезжать закрытый участок по улице Клочковской.

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Стоит напомнить, что в честь Дня города харьковчане получили целый ряд "подарков". Среди них – открытие обновленного сада имени Шевченко, реконструкция которого началась еще в 2016-м году.

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Также будет запущен новый фонтан у зоопарка и продемонстрируют "Каскад" после реконструкции. Так, у входа в зоопарк гостей и жителей города отныне будет встречать необычный водоем с "живыми" обезьянками, которые двигаются и играют на музыкальных инструментах.

Кроме того, в рамках празднования Дня города и Дня Независимости состоится масштабный концерт с участием звезд шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, как в Тернопольской области мастера готовят вышиванку в подарок украинскому узнику Кремля Владимиру Балуху, которого спецслужбы РФ арестовали в декабре 2016 года.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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Харьков День Независимости день города вышиванки Парад вышиванок День флага

Источник: Сегодня

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