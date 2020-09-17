В Харькове двое несовершеннолетних штурмовали аптеку и разбили лоб полицейскому (видео)

Молодых людей подозревают в том, что они были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Накинулись сначала на охранника аптеки, потом на прохожих, а когда приехала полиция, еще и полицейского избили – у сержанта рассечен лоб. Вот так не на шутку разошлись двое молодых людей в Харькове. Почему начали штурмовать аптеку, и что им теперь всего это будет, выяснили корреспонденты новостей "Сегодня".

Реклама

С кулаками на охранника аптеки двое парней набросились прямо на лестнице. На видео, которое сняли свидетели, можно услышать, как парни говорят, мол, в заведении продают наркосодержащие препараты. Охранник нажал тревожную кнопку. Когда на вызов приехали полицейские, парни начали нападать и на них, а заодно и на прохожих. Свидетели драки говорят, ребята вели себя неадекватно и агрессивно.

"Они рвались. Кричал один там: "Полиция-полиция!". Вокруг полиции куча, а он кричит "полиция-полиция". И они малолетние, 15-16 лет. Детвора, что там их мутузить. Они были пьяные или уколотые", – отмечает свидетель драки Александр Ткаченко.

Аптека сейчас не работает. Провизор и охранник дают показания участковому. Комментировать произошедшее – отказываются. Но не на камеру уверяют, имущество не пострадало.

В полиции охраны объясняют, их сотрудники пытались решить конфликт мирно, но не удалось. Ребята были нетрезвые. В конце концов, их скрутили и передали следственно-оперативной группе. В результате драки в 25-летнего сержанта рассечен лоб. Сейчас он в больнице.

"Задержание не было быстрым. Это связано с тем, что к моменту прибытия наряда, уже собрались толпа. Они ожидали, что в толпе могут быть их подельники", – объясняет Сергей Хуторянский, заместитель начальника управления полиции охраны в Харьковской области

Юношам 17 и 18 лет. Их задержали, опросили и пока отпустили. За насилие в отношении работника полиции старшему из нападавших грозит до пяти лет лишения свободы. Младший, несовершеннолетний, обойдется менее суровым наказанием. Обоим уже готовятся объявить о подозрении.

Реклама

Напомним, случаи нападения несовершеннолетних на охранников и просто прохожих, происходят регулярно. Ранее мы писали о том, как в Одессе подросток набросился на охранника в супермаркете. Мальчик пытался вытащить мужчину на улицу "выяснить отношения".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама