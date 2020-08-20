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В Одессе подросток набросился на охранника в супермаркете (видео)

20 августа, 14:47

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мальчик пытался вытащить мужчину на улицу "выяснить отношения"

В Одессе произошла стычка в супермаркете между пожилым охранником и юным посетителем, который бросался на сотрудника магазина.

Об этом сообщили на Telegram-канале h_Odessa, а также выложили видео, снятое очевидцем происшествия.

На ролике видно, что молодой человек ударил пожилого охранника, а потом неоднократно пытался приблизиться к мужчине и предлагал ему "выйти и разобраться".

По словам очевидцев, причиной конфликта могло стать оскорбление, которое сотрудник супермаркета якобы нанес матери агрессивного юноши.

Видео: Telegram-канал h_Odessa

В свою очередь, охранник не стал использовать дубинку, которую он держал в руках все время конфликта, несмотря на вызывающее поведение молодого человека.

Напомним, не так давно во Львовской области мужчина поссорился с охранником больницы и прострелил ему ногу.

А в Новомосковске Днепропетровской области произошла драка, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

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Одесса драка стычка охранник супермаркеты

Источник: Сегодня

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