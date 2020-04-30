В Харькове двоим копам грозит тюремный срок: скрыли умышленное убийство

Полицейским грозит до трех лет тюрьмы

Двоим полицейским из Харькова объявили о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления – умышленного убийства.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, подозреваемыми оказались двое оперуполномоченных Холодногорского отдела.

"По предварительной информации, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 года в Харькове. Правоохранители узнали об убийстве девушки сразу после его совершения, однако не составили соответствующие рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в заявлении.

По данным ГБР, из-за бездействия полицейских тело погибшей девушки было обнаружено только на 10-й день после убийства.

"Следствием установлено, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому сообщил об инциденте. Кроме этого, материалы допроса одного из свидетелей, который проводили подозреваемые 5 июля 2019 года, не был внесен в материалы уголовного производства", - заявили в Бюро.

В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Киеве из днепровского залива Собачье Гирло рыбаки извлекли пакет, в котором находилась человеческая голова.

Напомним, 30 апреля под Харьковом задержали обнаженную женщину, которая несла пакет с отрезанной головой собственной дочери.

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