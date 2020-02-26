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В Харькове газом отравилась семья из четырех человек

26 февраля, 13:29

В результате инцидента пострадали двое взрослых и двое детей

В Харькове семья из четырех человек – двоих взрослых и двоих детей – отравилась угарным газом.

Как сообщили в оперативной сводке Харьковской областной государственной администрации, инцидент произошел в ночь на 26 февраля в Киевском районе города.

Жители пятиэтажки, в которой отопление идет через газовые колонки, почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики обнаружили у всех членов семьи симптомы отравления угарным газом. При этом взрослые отказались отправиться в больницу, а их детей, 12 и 19 лет, все же госпитализировали – для профилактики осложнений.

Напомним, ранее подобное происшествие случилось в Запорожской области, но закончилось трагически – семья из четырех человек погибла из-за неполадок печного отопления: помещение наполнилось угарным газом и в результате двое взрослых и двое детей умерли.

Также мы писали о том, что в Украине недавно было зафиксировано повышенное содержание угарного газа в воздухе. Особо загрязненные участки появились на востоке и в центре страны, а вот жителям Львовской области дышалось немного легче.

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Харьков угарный газ отравились газовая колонка

Источник: Сегодня

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