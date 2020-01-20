Погибла семья: в Запорожской области отравились четыре человека

В собственном доме нашли тела супругов и двух их детей

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В Запорожской области произошла трагедия: в городе Каменка-Днепровская семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом.

Как сообщили в областном управлении области, информация о том, что в частном доме были обнаружено четыре погибших, поступила стражам порядка утром 20 января.

Копы отметили, что погибшими оказались мужчина 1970 года рождения, женщина 1979 года рождения, а также их дети – 2001 и 2005 годов рождения.

По результатам предварительного расследования, семья погибла в результате неисправности печного отопления, которое привело к отравлению угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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