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Погибла семья: в Запорожской области отравились четыре человека

20 января, 14:07

В собственном доме нашли тела супругов и двух их детей

/ Фото: Информатор

В Запорожской области произошла трагедия: в городе Каменка-Днепровская семья из четырех человек погибла, отравившись угарным газом.

Как сообщили в областном управлении области, информация о том, что в частном доме были обнаружено четыре погибших, поступила стражам порядка утром 20 января.

Копы отметили, что погибшими оказались мужчина 1970 года рождения, женщина 1979 года рождения, а также их дети – 2001 и 2005 годов рождения.

По результатам предварительного расследования, семья погибла в результате неисправности печного отопления, которое привело к отравлению угарным газом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее во Львове зарегистрирован случай заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

В Украине за последние девять лет зарегистрировано 23 случая заболевания в Киевской, Сумской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Напомним, недавно в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию.

Ранее в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите.

Также сообщалось, что в Конго зафиксирована мощная вспышка смертельной лихорадки Эбола – вторая по силе в истории: заболели уже более двух тысяч человек, при этом две трети случаев – со смертельным исходом.

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семья отравление гибель угарный газ запорожская область

Источник: Сегодня

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