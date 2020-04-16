В Харькове горел крупнейший рынок "Барабашово": фото, видео и подробности

В Харькове на территории крупнейшего рынка "Барабашово" в ночь 16 апреля вспыхнул пожар в одном из торговых павильонов.

Как сообщил спикер областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Игоря Лупандина, информацию о возгорании спасатели получили в 2:50.

Огнем был охвачен двухэтажный магазин площадью около 200 квадратных метров, очаг возгорания находился в торговом павильоне модульного сектора "Б".

В результате пожара полностью выгорело двухэтажное помещение. Вероятной причиной инцидента называют поджог.

В Харькове горел рынок "Барабашово"

В свою очередь, по словам спикера администрации рынка Сергея Зайцева, помещение, в котором вспыхнул пожар, не работало: его давно обесточили, сообщает KHARKIV Today.

"Характер возгорания, распространения пламени может говорить, что было непростое возгорание. Объект не работал с начала карантина, здесь торгуют товарами, которые не подлежат реализации на этот период, он был обесточен", – рассказал он.

В Харькове вспыхнул пожар на "Барабашово"

По словам Зайцева, на месте пожара слышали сильный хлопок и видели световую вспышку.

В свою очередь, спикер ГСЧС отметил, что на борьбу с огнем были направлены 11 пожарных отделений.

"Общая площадь – около 200 квадратных метров, была угроза распространения на соседние павильоны. Учитывая эту ситуацию, было отправлено 11 отделений на автоцистерне, это 50-60 человек. В 03:22 пожар был локализован, в 04:31 пожар ликвидировали", - подчеркнул Игорь Лупандин.

Напомним, ранее мы сообщали о серьезном пожаре в Житомирской области, где возгорание сухой травы распространилось на площадь в два гектара, и в селе Борятин сгорело почти 30 зданий, из них 16 жилых домов.

Также "Сегодня" сообщали о последствиях пожаров возле Чернобыльской АЭС. Огонь в Зоне отчуждения оставил после себя десятки гектаров выжженной территории. Участки уничтоженного леса – огромные, местами земля сожжена дотла. Желто-черные пятна, оставшиеся на месте пожарища, тянутся на десятки километров.

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