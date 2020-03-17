В Харькове, несмотря на карантин, рынок "Барабашово" продолжил работу

В Харькове, где ранее был объявлен карантин из-за коронавируса, несмотря на распоряжение городских властей рынок "Барабашово" продолжил свою работу.

Об этом сами харьковчане рассказали в социальных сетях.

Утром 17 марта рынок открылся и будет работать до 15:00, а в администрации заявили, что к ним не поступало каких-либо документов из горсовета. В торговом центре считают, что внимание к ним является результатом личных мотивов.

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Напомним, ранее в Харькове заявили, что метрополитен прекратит свою работу в 20:00 во вторник, 17 марта в связи с введенным карантином.

Также мы сообщали, о том, что мэр города Геннадий Кернес заявил, что он не намерен следовать призыву президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

В свою очередь Зеленский сказал, что если мэр Харькова Геннадий Кернес будет нарушать закон о введении карантина в Украине из-за коронавируса, его ждет уголовная ответственность. Также президент отметил, что в таком случае вся ответственность за больных и, в худшем случае, погибших, будет на плечах Кернеса.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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