В Харькове горел склад с пиротехникой: пострадали два человека (фото)

В Харькове произошел пожар на складе, где хранилась пиротехника.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.
Возгорание случилось 21 октября около 13:00 в двухэтажном здании в Шевченковском районе Харькова.
На место происшествия выехали три группы спасателей. Огнем была охвачена площадь в 40 кв.м. По словам журналистки, местные жители слышали взрывы и видели много дыма от горения.
В результате пожара пострадали два человека, их госпитализировали в ожоговый центр с диагнозом ожоги верхних частей тела.
По состоянию на 15:05 пожар ликвидировали. Пока причина возникновения огня не известна.
Напомним, ранее в Харькове вспыхнул мощный пожар в жилом доме.
Кроме того, недавно в Харькове произошло возгорание в областной клинической больнице на проспекте Независимости.
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