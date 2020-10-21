В Харькове горел склад с пиротехникой: пострадали два человека (фото)

В Харькове произошел пожар на складе, где хранилась пиротехника.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.

Возгорание случилось 21 октября около 13:00 в двухэтажном здании в Шевченковском районе Харькова.

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

На место происшествия выехали три группы спасателей. Огнем была охвачена площадь в 40 кв.м. По словам журналистки, местные жители слышали взрывы и видели много дыма от горения.

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

В результате пожара пострадали два человека, их госпитализировали в ожоговый центр с диагнозом ожоги верхних частей тела.

По состоянию на 15:05 пожар ликвидировали. Пока причина возникновения огня не известна.

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Напомним, ранее в Харькове вспыхнул мощный пожар в жилом доме.

Кроме того, недавно в Харькове произошло возгорание в областной клинической больнице на проспекте Независимости.

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