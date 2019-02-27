В Харькове горсовет поддержал повышение цен на проезд
Депутаты Харьковского горсовета поддержали решение о повышении цен на проезд
На сессии Харьковского горсовета депутаты поддержали решение о подорожании тарифов на проезд в городском электротранспорте. Заседание проходило под присмотром полиции и при участии харьковчан, которые пришли к зданию мэрии.
Приступить к работе депутаты горсовета смогли только спустя полтора часа после анонсированного начала сессии: было и сообщение о минировании здания горсовета, которое оказалось ложным, а мэр Геннадий Кернес три раза объявлял перерыв, так как активисты, которые смогли попасть в сессионный зал, заблокировали трибуну, сообщил корреспондент "Сегодня".
Мэра просили "не заниматься манипуляциями" и исполнить решение суда, который приостановил повышение тарифов. Противостояние в сессионном зале длилось более часа.
Депутаты заслушали более чем 80 вопросов повестки дня на протяжении полутора часов, голосуя без докладов и вопросов. Избранники разрешили мэру подписать Соглашение о проведении Суперкубка УЕФА в 2021 году: город будет соревноваться за это право с Минском, Хельсинки и Белфастом.
Также депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджета-2018 и работе органов исполнительной власти, утвердили проекты-победители бюджета участия.
Кроме того, был рассмотрен и вопрос о стоимости проезда: 50 избранников проголосовали за новые цены – шесть гривен в трамваях и троллейбусах, и восемь гривен в метро. Стоит отметить, что изменение цен на проезд в коммунальном транспорте – это компетенция исполкома горсовета.
Напомним, ранее исполнительный комитет Харьковского горсовета установил новые тарифы на проезд в муниципальном транспорте. С 7 февраля поездка в метро подорожает с пяти гривен до восьми, в трамваях и троллейбусах – с четырех гривен до шести.
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