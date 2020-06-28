В Харькове грабитель-неудачник выпал с пятого этажа

В Харькове, где ранее в этом году мужчина под видом сантехника ограбил двух женщин, полиция задержала другого преступника.

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Ссылаясь на Нацполицию области, Харків Times сообщает, что грабитель-неудачник попытался пролезть в один из номеров отеля "Турист", но сорвался и упал. Инцидент произошел около 12:50 28 июня в Немышлянском районе города.

"Предварительно установлено, что 33-летний мужчина пришел в номер гостиницы к знакомому. Через некоторое время он пытался перелезть с одного балкона на другой, не удержался и упал с высоты пятого этажа", – утверждают в полиции.

Очевидцы пишут в соцсетях, что мужчина лез в чужой номер с целью ограбления. Его жизнь спасло лишь то, что он упал на крышу пристройки. В результате падения горе-грабитель заработал множество травм и переломов.

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Сейчас решается вопрос о начале уголовного производства.

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Напомним, ранее в Харькове предъявили обвинения двоим правоохранителям – сотрудника одного из батальонов полиции охраны подозревают в грабеже, а также в сбыте особо опасного психотропного вещества, а младшего инспектора полиции охраны – в грабеже по предварительному сговору группой лиц.

А о спецоперации из-за игрушечного автомата в Харькове смотрите в видеосюжете:

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