Ограбление и продажа наркотиков: в Харькове двоим полицейским сообщили о подозрении

Одному из полицейских грозит лишение свободы на срок до 10 лет, второму - до шести лет тюрьмы

В Харькове двоим полицейским сообщили о подозрении в продаже наркотиков и ограблении.

Реклама

Как сообщили в областной прокуратуре, сотрудника одного из батальонов полиции охраны подозревают в грабеже, а также в сбыте особо опасного психотропного вещества.

Младшего инспектора полиции охраны подозревают в грабеже по предварительному сговору группой лиц.

"Установлено, что в январе этого года полицейский Управления полиции охраны в Харьковской области, находясь на службе, у одного из супермаркетов города Харькова продал гражданину особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен", - говорится в сообщении.

Также в феврале этого года тот же полицейский совместно с младшим инспектором, находясь на службе, на одной из улиц города остановили двух граждан и провели поверхностный обыск.

Реклама

"Во время обыска были обнаружены и изъяты остатки вещества, похожего на наркотическое. В дальнейшем полицейские, угрожая двум мужчинам привлечением их к уголовной ответственности, завладели их мобильными телефонами и скрылись с места происшествия", - добавили в прокуратуре.

В тренде Огонь из запрещенного оружия и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается.

Одному из полицейских грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, а второму – лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее в Винницкой области прокуратура объявила о подозрении сотруднику полиции по факту совершения насилия в отношении задержанного. Следствие установило, что сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно и безосновательноизбил задержанного резиновой дубинкой, а также заставлял выполнять физические упражнения, угрожая причинением телесных повреждений.

А тем временем в Запорожской области бывшему старшему инспектору по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции Александра Портного, который пытался выдать убийство за самооборону, избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама