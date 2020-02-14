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Страшное ДТП в Харькове: иномарка влетела в пешеходов, есть погибшие (фото, видео)

14 февраля, 16:10

Скорость движения автомобиля была огромной

В Харькове произошло смертельное ДТП. Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария случилась на перекрестке проспекта Ландау и улицы Киргизской.

По их словам, автомобиль Mitsubishi летел на огромной скорости, у пешеходов выжить не было шансов.

"На пешеходном сбили насмерть двоих людей. Летел на полной скорости. Пересечение Ландау и Киргизская. Сколько тут должно еще погибнуть людей, чтоб наконец-то установили светофор?", – возмущаются в одном из городских Telegram-каналов.

Также отмечается, что погибшие – женщины. Их тела сейчас находятся на месте ДТП. Водителя, который, по предварительным данным, также получил травмы, увезла скорая. В полиции аварию пока не комментируют.

Как сообщал сайт "Сегодня", 14 февраля во Львове трагически погибла 65-летняя женщина, которая была работницей одного из львовских коммунальных предприятий. ДТП произошло около 7:25 на улице Липинского. На женщину наехали стразу два автомобиля.

Кроме того, ранее в Одессе были госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой полицейский. По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции – протаранил шлагбаум и сбил двух пешеходов.

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