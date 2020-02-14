Страшное ДТП во Львове: женщину переехали две иномарки (фото)

Игор Зинкевич/Facebook

Во Львове трагически погибла 65-летняя женщина, которая была работницей одного из львовских коммунальных предприятий. Как сообщает Главное управление полиции во Львовской области, ДТП произошло сегодня, 14 февраля, около 7.25 на улице Липинского. На женщину наехали стразу два автомобиля.

"Как предварительно установили правоохранители, на 65-летнюю женщину, работницу одного из львовских коммунальных предприятий, совершили наезд два автомобиля – "Фольксваген", которым управлял 71-летний житель Львова и "Пежо", за рулем которого находился 38-летний киевлянин. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал сайт "Сегодня", недавно в Тернопольской области, в селе Великие Млыновцы, что в Кременецком районе, произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешеходов, которые шли по обочине дороги. За рулем легковушки находился работник правоохранительных органов. Женщина погибла на месте.

Кроме того, ранее в Одессе были госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой полицейский. По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции – протаранил шлагбаум и сбил двух пешеходов.

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