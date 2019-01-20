В Харькове иностранец до смерти забил 83-летнего пенсионера
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы
В Харькове 48-летний гражданин Ирака до смерти забил 83-летнего пенсионера, с которым вместе проживал в коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
"В ходе досудебного расследования работники Слободского отдела полиции установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 48-летний гражданин Ирака. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коридоре коммунальной квартиры поссорился со своим соседом. На почве личных неприязненных отношений злоумышленник избил потерпевшего ногами и руками в область туловища и лица", - говорится в сообщении.
Впоследствии потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
Иностранцу было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в августе 2018 года в городе Первомайск Харьковской области нетрезвый мужчина до смерти забил пожилую мать.Тело женщины обнаружили медики. Сначала 53-летний сын погибшей рассказал сотрудникам полиции, что его мать злоупотребляла алкоголем, теряла равновесие при ходьбе и часто падала. Но позже правоохранители установили, что женщина умерла от телесных повреждений, которые ей нанес собственный сын.
Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный мужчина до смерти избил 81-летнюю мать. Конфликт между родственниками произошел у них дома, 17 ноября.
А в Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой.
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