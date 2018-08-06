В Житомирской области мужчина убил восьмилетнюю дочь и покончил с собой

Сегодня, 13:38

Тела мужчины и ребенка нашли в автомобиле на окраине одного из сел

Фото: antikor.com.ua
Фото: antikor.com.ua

В Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Тела мужчины и девочки вечером 5 августа нашли жители села Каменка в лесном массиве в автомобиле. Как выяснили правоохранители, мужчина убил ребенка и покончил с собой, оставив записку на месте преступления. В записке мужчина объяснил свои действия бытовыми неурядицами и непониманием в семье.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства этой трагедии в рамках начатого уголовного производства. Расследование этого дела продолжается.

А  в Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил свою 85-летнюю мать.

Напомним, не так давно в Калиновском районе Винницкой области женщина заказала убийство собственного сына. 

Также сообщалось об убийстве под Запорожьем, где пьяный сын после ссоры ударом вилки убил собственного отца.

 
убийство, дочь, самоубийство, мужчина, отец, житомирская область

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: архив

В Польше украинку арестовали за попытку убить своего новорожденного ребенка

2 Августа, 16:03

Подозреваемой в покушении на убийство грозит пожизненное заключение

Запорожье

Скриншот

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве ветерана АТО Олешко

3 Августа, 12:29

Возможный убийца "Сармата" отправился в СИЗО на 60 суток
Загрузка...

Запорожье

Фото: "Громадське"

Убийство ветерана АТО в Бердянске: суд арестовал еще двух подозреваемых

3 Августа, 16:07

Мужчин отправили в СИЗО на два месяца

Запорожье

Фото: pixabay.com

Все четверо подозреваемых в убийстве ветерана АТО в Бердянске арестованы на два месяца

3 Августа, 23:57

Всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек
Загрузка...