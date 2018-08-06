В Житомирской области мужчина убил восьмилетнюю дочь и покончил с собой

Тела мужчины и ребенка нашли в автомобиле на окраине одного из сел

В Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Тела мужчины и девочки вечером 5 августа нашли жители села Каменка в лесном массиве в автомобиле. Как выяснили правоохранители, мужчина убил ребенка и покончил с собой, оставив записку на месте преступления. В записке мужчина объяснил свои действия бытовыми неурядицами и непониманием в семье.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства этой трагедии в рамках начатого уголовного производства. Расследование этого дела продолжается.

А в Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил свою 85-летнюю мать.

Напомним, не так давно в Калиновском районе Винницкой области женщина заказала убийство собственного сына.

Также сообщалось об убийстве под Запорожьем, где пьяный сын после ссоры ударом вилки убил собственного отца.