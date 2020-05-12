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В Харькове иностранец затянул в лес и жестоко изнасиловал 15-летнюю девочку

12 мая, 11:36

Руслан Ровик

Задержанным оказался парень по имени Рамзан, который жил в общежитии

В Харькове задержали иностранного студента, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщил декан факультета киберполиции Харьковского университета МВД Вячеслав Марков в своем Facebook.

"Вечером, 11.05.2020 в районе спуска Веснина, в Харькове за изнасилование 15-летней девочки сотрудниками полиции "по горячим следам" был задержан обоснованно подозреваемый в совершении преступления, студент одного из харьковских ВУЗов, прибывший на учебу в Украину восемь месяцев назад", - заявил он.

В свою очередь, на местном Telegram-канале "Веха" сообщили подробности этого происшествия – насильник атаковал девушку, когда она шла к своему парню.

"Девочка шла к парню, созванивались они в 22:10, девушка сказала, что будет переходить через дорогу. В 22:30 трубку она уже не брала, ее начали искать. Девушка услышала крики, что ее ищут и вырвалась на дорогу, после чего начали искать насильника по приметам — не худой, в черной спортивной одежде, с большим рюкзаком, плохо говорящий на русском языке. Искали около часа", - говорится в сообщении.

Позже пострадавшая рассказала, что она поднималась по лестнице, когда сзади ее схватил незнакомец и потащил в лес. Она предложила ему забрать телефон и деньги, но отпустить ее.

Насильник сказал, что ему ничего не нужно, заклеил ей рот скотчем и изнасиловал. После этого она вырвалась, он пытался ее остановить и схватил за рюкзак, который в итоге остался у него в руках.

Как оказалось, нападавшего зовут Рамзан, он приехал в Украину восемь месяцев назад, и учится в Харьковском автомобильно-дорожном институте и жил в общежитии. В то же время, из какой именно страны прибыл подозреваемый, не сообщается.

Стоит добавить, что Вячеслав Марков не исключил – задержанный может иметь отношение к другим изнасилованиям, и обратился с просьбой к харьковчанам: если они располагают информацией об этом, сообщать о ней в полицию.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Ужгороде 26-летнего военнослужащего Нацгвардии из Львовской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Мужчину уже арестовали.

Ранее Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных заведений.

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Харьков изнасилование насильник

Источник: Сегодня

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