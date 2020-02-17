Изнасилование 17-летней девушки в День Валентина: в деле всплыла Нацгвардия

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В Ужгороде 26-летнего военнослужащего Нацгвардии из Львовской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Мужчину уже арестовали.

Над 17-летней девушкой поиздевались в день влюбленных – 14 февраля. В пресс-службе местной полиции рассказали, что преступника уже задержали и избрали ему меру пресечения – арест без права на залог.

Как написал на своей странице в Facebook местный правозащитник Роман Келемен, военнослужащий приехал на Закарпатье "наводить порядок и бороться с преступностью" после стрельбы в Мукачево. Зовут его Константин, он родом из города Золочев Львовской области.

"Чтобы прикрыть это позорное и недопустимое преступление, руководство ГУНП в Закарпатской области скрыло такой вопиющий факт о насильнике и по его заявлению быстро, задним числом увольняет его из рядов Национальной гвардии", – отметил мужчина.

Также он добавил, что нацгвардеец сейчас задержан и находится в ИВС Ужгородского горотдела. В полиции же рассказали, что по факту изнасилования уже открыли уголовное производство. Мужчине теперь грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных заведений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон вызвал волну негодования у экспертов.

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