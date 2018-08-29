В Харькове из окна многоэтажки выпал четырехлетний ребенок

Сегодня, 14:16

Мальчик от полученных травм скончался

Фото: pg11.ru
Фото: pg11.ru

В Индустриальном районе Харькова четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа многоэтажки. От полученных повреждений мальчик скончался. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Трагедия произошла сегодня около 11:00 на улице Мира. Как рассказали правоохранители, детская кроватка находилось у открытого окна. Мать мальчика во время несчастного случая находилась дома, но она спала.

На данный момент информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Не так давно в городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Пока матери не было в комнате, малыш вылез на балкон, где было открытое окно. 

Подобный случай произошел ранее в Киеве: маленький ребенок вместе с москитной сеткой упал с балкона 12-го этажа и разбился насмерть.

А во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения.  
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